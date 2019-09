Večina azijskih borz v nov teden z rastjo

Tokio, 9. septembra - Večina indeksov na azijskih borzah se je danes zvišala. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji v luči negotove prihodnosti glede brexita in trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko unovčili dobičke, ki so jih na račun vrednostnih papirjev ustvarili v preteklih dneh.