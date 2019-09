Nadal po trilerju v New Yorku do 19. naslova za grand slam

New York, 9. septembra - Rafael Nadal je po pravem trilerju in petih nizih na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku osvojil 19. naslov na teniških turnirjih za veliki slam. V finalu je s 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 in 6:4 po 4:50 ure igre in tretji zaključni žogici premagal Rusa Danila Medvedjeva za svojo četrto krono v Flushing Meadowsu.