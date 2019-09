Čursina v Toskani končala na zmagovalnem odru

Firence, 8. septembra - Kolesarke slovenske profesionalne ekipe BTC City Ljubljane so se izkazale na tridnevni dirki po Toskani. V zadnji etapi, ki je bila najtežja, je Rusinja Anastazija Čursina končala na četrtem mestu in v skupnem seštevku na tretjem mestu. Njen uspeh sta dopolnili Urša Pintar na 15. in Špela Kern na 18. mestu.