Šarec: 150-letnica gasilstva na Slovenskem je praznik veselja in ponosa

Metlika, 8. septembra - Predsednik vlade Marjan Šarec je 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, ki so jo z osrednjo slovesnostjo in gasilskim mimohodom nekaj več kot 3300 udeležencev popoldne obeležili v Metliki, označil za praznik veselja in ponosa. Slovenskim gasilcem se je v imenu države in državljanov zahvalil za pomoč pri številnih nevšečnostih.