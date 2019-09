Policisti v Zgornjem Posočju poostreno nadzirali tudi motoriste

Nova Gorica, 7. septembra - Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v četrtek skupaj s policisti Policijske uprave Kranj in policisti specializirane enote za nadzor prometa izvajali poostren nadzor voznikov motornih vozil na cestah Bovec-Trenta-Vršič-Kranjska Gora in Bovec-Log pod Mangartom-Predel. Posebej so preverjali motoriste in pri tem ugotovili več nepravilnosti.