V družbi SODO so bili nad spremembo postopka potrjevanja direktorja družbe začudeni

Ljubljana, 6. septembra - V družbi SODO, ki se je danes znašla v središču pozornosti javnosti zaradi domnevnih pritiskov pri imenovanju direktorja, so bili nad sklepom vlade, s katerim je ta postala pristojna za potrjevanje direktorjev družbe, začudeni. Presenetilo jih je, da je vlada sredi razpisa spremenila pravila, čeprav bi, kot so ocenil za STA, to lahko storila prej.