Odbojkarja Kovačič in Ropret: Startamo na zlato kolajno

Ljubljana, 9. septembra - Slovenski odbojkarji nestrpno pričakujejo začetek evropskega prvenstva. Kar so v treh mesecih priprav storili, so storili, zdaj se bo treba dokazati na tekmah, ki jih bodo igrali v domači dvorani, pred svojimi navijači. To je tudi eden od razlogov, da so pred turnirjem optimistični, napovedujejo celo napad na zlato kolajno.