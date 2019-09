Zaradi zapore ceste Kobarid-Bovec ob širitvi urejajo obvozno cesto

Kobarid, 14. septembra - Ker bo magistralna cesta med Kobaridom in Bovcem zaradi širitve in obnove pod Tonovcevim gradom, predvidene v prihodnjem letu, popolnoma zaprta, na tem odseku urejajo interventno povezavo. Do konca letošnjega leta bodo tako uredili 2,5-kilometrski odsek, ki bo od Kobarida vodil mimo kampa Lazar in se na glavno cesto priključil nad tolmunom Otona.