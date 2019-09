Razstava francoskega mojstra črnine na ogled v New Yorku

New York, 8. septembra - V New Yorku je v galeriji Levy Gorvy na ogled razstava francoskega slikarja, graverja in kiparja Pierra Soulagesa. Kot uvod v njegovo 100-letnico, ki bo od 11. decembra obeležena z retrospektivo v znamenitem Louvru, je v galeriji mogoče videti 20 novejših in starejših del, poroča francoska tiskovna agencija AFP.