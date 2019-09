Ameriški strokovnjaki povezali elektronske cigarete s pljučnimi obolenji

New York, 6. septembra - Ameriške zdravstvene oblasti so v vzorcih elektronskih cigaret odkrile tokoferil acetat, ki bi se ga lahko povezalo s povečanim številom pljučnih obolenj v državi, poročajo ameriški mediji. Tokoferil acetat je derivat vitamina E in je lahko nevaren, ko se ga vdihava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.