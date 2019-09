ZN z osmimi tonami hrane za Bahame

New York, 5. septembra - Svetovni program za prehrano (WFP) na Bahame, ki ga je opustošil orkan Dorian, pošilja osem ton hrane. "Agencija je kupila osem ton pripravljenih obrokov in ureja prevoz na Bahame," je danes novinarjem v New Yorku dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric, poroča nemška tiskovna agencija dpa.