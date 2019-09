Četrti Indigo z družbeno-kulturnim vprašanjem Nikogar ne briga?

Ljubljana, 5. septembra - Med 11. in 13. septembrom bo Trg francoske revolucije ter okoliške ulice in trge zavzel festival sodobnih idej Indigo, ki si bo v četrti izdaji zadal vprašanje Nikogar ne briga? ter tematiziral ravnodušnost sodobnega človeka. Ponudil bo razstave, predstave, koncerte, delavnice in predavanja z domačimi in tujimi ustvarjalci in teoretiki.