Računsko sodišče: Projekti izgradnje urgentnih centrov neučinkoviti

Ljubljana, 5. septembra - Ministrstvo za zdravje pri načrtovanju projektov izgradnje urgentnih centrov ni bilo učinkovito, ugotavlja računsko sodišče. Projekti so bili pripravljeni tako, da jih ni bilo mogoče v celoti izvesti skladno s časovnico in znotraj načrtovanih stroškov. Pripravljeni so bili brez analize stanja in načrtovani geografsko neustrezno glede na potrebe.