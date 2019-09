Pahor v Šibeniku ponovno pozval Hrvaško, naj sprejme arbitražno razsodbo

Zagreb/Šibenik, 4. septembra - Predsedniki Avstrije, Hrvaške in Slovenije Alexander Van der Bellen, Kolinda Grabar-Kitarović in Borut Pahor so se danes v Šibeniku udeležili rednega letnega srečanja trilaterale. Pahor je med drugim ponovno pozval Hrvaško, naj uveljavi arbitražno razsodbo, s čimer naj bi olajšala odločitev slovenske vlade o vstopu Hrvaške v schengen.