Medved: Predlog preoblikovanja volilnih okrajev med strankami ni doživel aplavza

Ljubljana, 3. septembra - Delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda je danes parlamentarnim strankam predstavila predlog preoblikovanja volilnih okrajev v vseh volilnih enotah. Predlog po Medvedovih besedah ni "doživel aplavza" in so imele stranke kar nekaj pripomb, a ga bodo poskušali uskladiti do naslednjega srečanja pri predsedniku republike.