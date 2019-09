Toča uničevala grozdje tik pred trgatvijo v Vipavski dolini

Nova Gorica, 3. septembra - V ponedeljek popoldne je neurje s točo zajelo del Vipavske doline. Poleg ostalega je prizadela tudi 300 hektarov vinogradov, poškodovani so glede na lego med 20 in celo do 90 odstotkov, je za STA povedala specialistka za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Mojca Mavrič Štrukelj.