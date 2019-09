V regiji razočarani nad Lekovo odločitvijo o ustavitvi naložbe

Ljubljana/Prevalje, 2. septembra - Na Koroškem so razočarani, ker se je Lek odločil ustaviti naložbo v razširitev svojih proizvodnih zmogljivosti na Prevaljah. Župan Matic Tasič je spomnil, da so si obetali več sto delovnih mest, direktorica tamkajšnje gospodarske zbornice Aleksandra Gradišnik pa je dejala, da so naložbe gospodarstva vitalnega pomena za nadaljnji razvoj Koroške.