Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Avstriji nastal daljši zastoj

Obvoz je za osebna vozila mogoč po regionalni cesti med priključkoma Brnik in Podtabor ali po cesti Brnik-Šenčur-Britof-Kokrica-Polica-Podtabor. Iz smeri Ljubljane proti Gorenjski kranjski policisti predlagajo obvoz po cesti Jeprca-Labore-kranjska obvoznica, za smer Škofja Loka pa uporabo ceste Jeprca-Reteče-Škofja Loka.

Tovorna vozila naj ne uporabljajo vzporednih cest, so zapisali na kranjski policijski upravi. Za tovorna vozila je na relaciji v smeri Jeprca-Labore promet prepovedan, v drugi smeri, Labore-Medvode pa je dovoljen.

Policisti pričakujejo, da bodo zastoji ob povečanem prometu ostali do večera.

Na vzhodni ljubljanski obvoznici med izvozom in uvozom Ljubljana Moste proti razcepu Malence je zaradi prometne nesreče oviran promet. Tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Polovična zapora je zaradi prometne nesreče tudi na cesti Bovec-Žaga pri odcepu za Log Čezsoški.

Gost promet pa je tudi skozi Kranj. Pred krožiščem Primskovo in na Cesti Staneta Žagarja potekajo dela, promet je na delu cestišča urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj. Gneča pa je tudi na cestah Šenčur-Britof, Šenčur-Kranj-Polica, Medno-Medvode ter Nova Gorica-Šempeter.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Sečovlje in Dragonja avtomobili na vstop čakajo od ene do dveh ur. Na Jelšanah avtomobili na izstop čakajo pol ure. Na Starodu in Gruškovju pa avtomobili čakajo pol ure na vstop.

Ker se je danes začela šola, je mogoče pričakovati večje zgostitve na vseh vpadnicah proti večjim mestom. Voznike pa pozivajo, naj bodo še posebej previdni v okolici šol in vrtcev.