Papež na obisk v revni Mozambik in Madagaskar, nato še na cvetoči Mauritius

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Vatikan/Maputo/Antananarivo/Port Louis, 3. septembra - Papež Frančišek bo v sredo odpotoval na teden dni dolgo apostolsko potovanje po treh afriških državah v Indijskem oceanu, ki jih večinoma pestijo revščina, politična nestabilnost, podnebne spremembe in posledične naravne katastrofe. Obiskal bo Mozambik in Madagaskar ter turistični Mauritius in se tam zavzel predvsem za mir in socialno pravičnost.