Kekovi izbranci na deževnem Brdu začeli priprave na Poljsko in Izrael

Brdo pri Kranju, 2. septembra - Slovenski nogometni reprezentanti so se tradicionalno zbrali na Brdu pri Kranju, kjer so začeli priprave na naslednji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Na zboru jih je pričakal dež, a ta ni zamajal njihove odločnosti, da se na prihajajočih domačih tekmah proti Poljski in Izraelu izkažejo.