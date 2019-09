Srečanje pristojnih na temo upravljanja z zvermi v četrtek

Ljubljana, 2. septembra - Predstavniki ministrstev za okolje in za kmetijstvo, zavoda za gozdove, lovske zveze ter Sindikata kmetov Slovenije bodo o spremembah sistema upravljanja z zvermi govorili v četrtek, so sporočili iz kmetijskega ministrstva. Za srečanje med deležniki so se predstavniki sindikata dogovorili s premierjem Marjanom Šarcem in ministrico Aleksandro Pivec.