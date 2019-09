Zaradi orkana Dorian odredili evakuacijo celotne obale Južne Karoline

Washington, 2. septembra - Zaradi orkana Dorian, ki je v nedeljo dosegel Bahame in se bliža ameriški obali, so v ameriški zvezni državi Južna Karolina odredili evakuacijo prebivalcev na celotni obali. Dorian je v nedeljo Bahame dosegel z vetrovi, ki so pihali do 300 kilometrov na uro, in je najmočnejši orkan, ki je doslej prizadel to otočje, poročajo tuje tiskovne agencije.