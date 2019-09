V Brandenburgu in na Saškem doslej vladajoče stranke v vodstvu, AfD močno pridobila

Berlin, 1. septembra - Na današnjih volitvah v nemških zveznih deželah v Brandenburgu in na Saškem so glede na rezultate vzporednih volitve doslej vladajoče stranke skupaj osvojile največ glasov, a so utrpele precejšnje izgube na račun populistične skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), poroča nemška tiskovna agencija dpa.