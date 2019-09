Sobotna nesreča 23-letnega plezalca posledica padca z varovališča

Bovec, 1. septembra - Do sobotne nesreče 23-letnega in 22-letnega plezalca na Bovškem je prišlo, potem ko se jima je podrlo varovališče in sta omahnila v globino. Med padanjem se je vrv, na katero sta bila privezana, zataknila za kamnit rogelj, plezalca pa sta udarila ob steno, pri čemer so bile poškodbe za 23-letnika usodne, so dodatno sporočili s policije.