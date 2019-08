Migranti v Nemčiji imajo težave z učenjem jezika

Berlin, 31. avgusta - Migranti, ki v zadnjih letih množično prihajajo v Nemčijo, imajo težave z učenjem jezika, so pokazali vladni podatki. Standard B1, ki zadostuje za vsakodnevne pogovore in rutinske situacije, obvlada le približno vsak četrti prišlek iz Somalije in Eritreje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.