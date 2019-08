Bašir obtožen nezakonite pridobitve in uporabe tujih sredstev

Kartum, 31. avgusta - Sudansko sodišče je danes uradno obtožilo nekdanjega sudanskega predsednika Omarja al Baširja, ki mu sodijo zaradi korupcije, nezakonite pridobitve in uporabe tujih sredstev. Na njegovem domu so oblasti zasegle 6,9 milijona evrov, nekaj več kot 350.000 dolarjev in 5,7 milijona sudanskih funtov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.