Koprski podžupan pijan po avtocesti peljal v nasprotno smer

Koper, 31. avgusta - Koprski podžupan Patrik Peroša je v noči na četrtek po poročanju Primorskih novic močno pijan prevozil dobrih 20 kilometrov po primorski avtocesti v nasprotno smer. V Kozini so ga pričakali policisti, mu odvzeli vozniško dovoljenje in bi ga pridržali, če ga ne bi domov odpeljala njegova žena. Peroša je že ponudil odstop in župan ga je sprejel.