San Francisco, 31. avgusta - Nepridipravi so v petek vdrli v račun prvega moža Twitterja Jacka Dorseyja na istoimenskem spletnem družbenem omrežju, je potrdilo podjetje. V njegovem imenu so objavili in delili vrsto žaljivih in nenavadnih tvitov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.