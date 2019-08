Banka Slovenije: Ohlajanje gospodarstva v območju z evrom upočasnjuje slovensko rast

Ljubljana, 30. avgusta - Gospodarska rast se je v Sloveniji v drugem četrtletju upočasnila pod vplivom ohlajanja gospodarstva v območju z evrom, so ob današnji objavi statističnih podatkov zapisali na Banki Slovenije. Kljub negotovim razmeram v mednarodnem okolju pomembna dejavnika rasti ostajata rast blagovnega izvoza in dodane vrednosti v industriji, do dodali.