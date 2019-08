Prostovoljci začeli barvanje oddelka na pediatrični kliniki

Ljubljana, 30. avgusta - Mladi bolniki na pediatričnem oddelku za hematologijo in onkologijo bodo prihodnji teden zdravljenje nadaljevali v osveženih prostorih. Več kot 60 prostovoljcev bo namreč 25 sob in dolg hodnik pod nadzorom pleskarskih mojstrov prebarvalo v barvo breskev. Delo v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bodo dokončali do nedelje.