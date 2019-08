Lani namolzenega manj mleka kot v 2017

Ljubljana, 31. avgusta - Lani so na kmetijskih gospodarstvih po Sloveniji, ki so se ukvarjala z mlečno živinorejo, namolzli 631.222 ton mleka, kar je 2,9 odstotka manj kot v 2017. Za prav toliko je bilo manj namolzenega kravjega mleka, ki predstavlja daleč največji delež prireje mleka, medtem ko se je občutneje povečala količina namolzenega ovčjega in kozjega mleka.