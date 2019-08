Šarec sredi septembra v Rusijo

Ljubljana, 30. avgusta - Slovenski premier Marjan Šarec se bo 10. in 11. septembra mudil na obisku v Rusiji, so danes sporočili iz premierjevega kabineta. Sestal se bo z ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom, obisk pa je namenjen krepitvi dialoga in gospodarskega sodelovanja z Rusijo. Spremljala ga bo gospodarska delegacija in tudi štirje ministri.