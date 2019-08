Floridi se bliža orkan Dorian

Washington, 29. avgusta - Vzhodni obali ameriške zvezne države Florida se bliža orkan Dorian, ki bo na območju predvidoma pustošil konec tega tedna in v začetku prihodnjega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na območju so v sredo razglasili izredno stanje in svetovali prebivalcem, naj imajo dovolj zalog hrane, vode in zdravil za sedem dni.