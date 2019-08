Aden znova v rokah separatistov

Aden, 29. avgusta - Jemenski separatisti so po spopadih z vladnimi silami danes znova prevzeli popoln nadzor nad začasno prestolnico Aden. Vladne sile, ki jim je v sredo uspelo prodreti v dele tega pristaniškega mesta na jugu Jemna, ki je bilo pred tem tri tedne že v rokah separatistov, so se danes od tam umaknile, so sporočili viri z obeh strani.