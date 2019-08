Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o usodi srečanja med vodjema diplomacij Slovenije in Hrvaške, potrditvi udeležbe Boruta Pahorja na srečanju predsednikov Slovenije, Hrvaške in Avstrije, aretacijah tihotapcev migrantov pri nas in srečanju srbskega podpredsednika vlade in slovenskega veleposlanika v Srbiji.