Hrvaška policija pridržala osem napadalcev na Srbe

Zagreb/Šibenik, 28. avgusta - Hrvaška policija je pridržala osem oseb, ki jih povezujejo z napadom na goste lokala na območju Knina prejšnji teden. Kot so dodali v šibeniško-kninski policijski upravi, so vse osebe z območja Splita. Medetnični incident v Uzdolju obravnavajo kot kaznivo dejanje sovraštva ter povzročanja telesnih poškodb in uničenja tuje stvari.