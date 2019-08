Pred 80 leti Nemčija sprožila drugo svetovno vojno

pripravila Mihael Šuštaršič in Andreja Juvan Kmetec

Varšava, 29. avgusta - Nemčija je 1. septembra pred 80 leti z invazijo na Poljsko sprožila drugo svetovno vojno, največjo morijo v zgodovini človeštva, v katero je bilo vpletenih več kot dvesto današnjih držav. Do konca vojne in zloma Tretjega rajha maja 1945 je v spopadih, koncentracijskih taboriščih in pregonih umrlo 60 milijonov ljudi.