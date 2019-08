Avgusta rahel padec potrošniškega zaupanja v ZDA

New York, 27. avgusta - Vrednost kazalnika potrošniškega zaupanja v ZDA, ki ga izračunava tržnoraziskovalna družba Conference Board, se je avgusta glede na julij znižala s 135,8 točke na 135,1 točke. Indeks se je julija sicer precej zvišal, ker so potrošniki postali bolj optimistični glede gospodarskih obetov, zdaj pa so njihovi občutki po navedbah analitikov mešani.