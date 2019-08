Počivalšek oddal soglasje h kandidaturi za predsednika SMC

Ljubljana, 27. avgusta - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je danes oddal soglasje h kandidaturi za predsednika SMC, so za STA potrdili v stranki. Za zdaj je to edina kandidatura za predsednika stranke, možno pa jih je oddati še do 31. avgusta. Kongres, na katerem se bo z vrha SMC poslovil dosedanji oz. prvi predsednik SMC Miro Cerar, bo 5. oktobra v Ljubljani.