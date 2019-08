Več pritožb na obtožnico za Jankovića in soobtožene v zadevi hladilne strojnice v Stožicah

Ljubljana, 28. avgusta - Okrožno sodišče je julija in avgusta prejelo več pritožb na obtožnico, ki jo je zoper ljubljanskega župana Zorana Jankoviča in soobtožene v primeru nepravilnosti glede hladilne strojnice v kompleksu Stožice vložilo tožilstvo. Obtožnica tako še ni pravnomočna, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.