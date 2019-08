Front@ sodobnega plesa bo do sobote razgibala Mursko Soboto

Murska Sobota, 28. avgusta - Mursko Soboto bo od danes do sobote razgibal 14. festival sodobnega plesa Front@. Pripravila sta ga Zavod Flota in umetniški vodja Matjaž Farič. Na 25 dogodkih se bodo predstavili umetniki iz Avstrije, Madžarske, Francije, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije, Italije, Izraela in Slovenije. Odprla ga bo avstrijska skupina Liquid Loft.