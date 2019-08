Predčasne volitve na Kosovu bodo 6. oktobra

Priština, 26. avgusta - Predčasne parlamentarne volitve na Kosovu bodo 6. oktobra, so danes sporočili iz urada kosovskega predsednika Hashima Thacija. Pot do predčasnih volitev so minuli teden odprli poslanci kosovskega parlamenta, ki so po odstopu premierja Ramusha Haradinaja izglasovali razpustitev skupščine.