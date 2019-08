Po oceni Svetine za uporabnike VDC Zagorje ob Savi dobro poskrbljeno

Zagorje ob Savi, 26. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je po današnjem obisku Varstveno delovnega centra (VDC) Zagorje ob Savi ocenil, da je za njihove uporabnike dobro poskrbljeno. Pozdravil je tudi dejstvo, da so v VDC nastanjene le osebe z zmernimi, težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, in ni mešanja populacij.