V Celju podelitev 23. Veronikine nagrade

Celje, 27. avgusta - Na Starem gradu Celje bodo nocoj na Večeru poezije podelili 23. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko in zlatnik poezije. Žirija je v izbor uvrstila zbirke Esada Babačića Odrezani od neba, Nine Dragičević Ljubav reče greva, Anje Golob da ne da ne bo več prišla ..., Klarise Jovanović Izgnana in Alenke Jovanovski Tisoč osemdeset stopinj.