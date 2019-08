Sindikat obrti in podjetništva za odpravo diskriminacije staršev, zaposlenih v gospodarstvu

Ljubljana, 26. avgusta - V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije zahtevajo odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Kot so izpostavili, je vrhovno sodišče javnemu sektorju to priznalo, medtem ko je v zasebnem sektorju odločitev o plačanem prostem dnevu prepuščena samovolji delodajalca.