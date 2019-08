V Materi začeli snemati akcijske prizore novega Bonda

Matera, 26. avgusta - V letošnji evropski prestolnici kulture, italijanski Materi, so konec tedna začeli snemati akcijske prizore novega Bonda z naslovom No Time to Die. Na prvih posnetkih, ki so jih v nedeljo objavili lokalni mediji, je videti znanega Astona Martina DB5, ki se v žarečem soncu vozi po ulici južnoitalijanskega mesta, sledi mu kombi s kamerami.