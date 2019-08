Obrambni oziroma zunanji ministri EU na neformalnih srečanjih v Helsinkih

Helsinki, 28. avgusta - V finski prestolnici Helsinki bosta do petka potekali neformalni zasedanji ministrov EU za obrambo in za zunanje zadeve. Slednji bodo med drugim razpravljali o Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu. Slovenski zunanji minister Miro Cerar naj bi se ob robu srečal z novim hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom.