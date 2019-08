Novomeški policisti umirjali razgrajače

Novo mesto, 25. avgusta - Policisti Policijske uprave Novo mesto so imeli v soboto precej dela z razgrajači. Na javni prireditvi v kraju Podzemelj so ukrepali zoper več oseb, ki so kršile javni red in mir, pri tem pa so 22-letniku zasegli 27 različnih pirotehničnih izdelkov. Policisti so morali umirjati tudi 23-letnika iz Brežic, ki je razgrajal na urgenci.