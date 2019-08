Magda Linette in Herbert Hurkacz zmagovalca zadnjih turnirjev pred US Open

New York, 25. avgusta - Poljaka Magda Linette in Herbert Hurkacz sta zmagovalca zadnjih teniških turnirjev pred zadnjim turnirjem za veliki slam v sezoni, odprtim prvenstvom Združenih držav Amerike v New Yorku. Linettejeva je v Bronxu, na turnirju WTA, osvojila svoj prvi naslov v karieri. Tudi Hurkaccz je na turnirju ATP v Winston-Salemu osvojil premierni karierni naslov.