V Solkanu presenetljiv razplet DP v slalomu na divjih vodah

Solkan, 24. avgusta - Slalomisti na divjih vodah so se danes v Solkanu pomerili za naslove državnih prvakov v konkurenci članov, mlajših članov, mladincev in mlajših mladincev. V absolutni konkurenci so prvaki postali kajakašica Eva Terčelj, kajakaš Žan Jakše, kanuistka Alja Kozorog in kanuist Anže Berčič.